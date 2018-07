Algérie: Un bal à Paris pour commémorer les balles assassines du 14 juillet 1953 contre des Algériens

Pour rappel, il y a 65 ans, la répression avait visé les Algériens en les provoquant et les agressant par des policiers soutenus par des parachutistes, de retour d'Indochine. D'après plusieurs sources, la police a tiré "intentionnellement et sans sommations" sur les manifestants. Bilan: six Algériens et un Français tués, une cinquantaine de manifestants sont blessés, dont 44 Algériens et 40 par balles.

Durant la soirée, les participants étaient réjouis d'être dans une ambiance festive avec de la musique (française, algérienne et africaine), de la danse et de la projection d'un extrait du film documentaire "Les balles du 14 juillet 1953" de Daniel Kupferstein, auteur d'un livre avec le même titre, qui souhaite toujours de participer avec son film à des festivals en Algérie.

Intervenant en sa qualité de membre de la Ligue des droits de l'homme, l'historien Gilles Manceron a rappelé que l'attaque de la police, sous les ordres du sinistre préfet Maurice Papon, contre des Algériens (4500 à 5000) a fait une cinquantaine de blessés et sept morts, dont six Algériens.

"L'histoire de ces agressions ne doit pas restée dans les oubliettes", a-t-il recommandé, citant les massacres durant la guerre de libération, les crimes de l'OAS et les conséquences sur les humains et la nature des essais nucléaires français dans le sud algérien.

Le bal s'est déroulé de 19h00 à minuit sur la place de l'ile de la Réunion à Nation juste à côté de la plaque commémorative érigée l'année passée par la mairie du 12e arrondissement pour commémorer la répression policière qui s'était abattue sur des Algériens, munis de banderoles et de drapeaux, qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie et la libération de Messali Hadj.

L'événement a été organisé par a Ligue des droits de l'homme de Paris, la mairie du 12e arrondissement, le conseil de quartier Nation-Picpus, l'association Attac, l'association "la commune libre d'Aligre", la Confédération générale du travail (CGT) et soutenu par le Parti communiste français (PCF), France Insoumise, le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et la librairie La Brêche.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.