Mali: L'eau, un bien inestimable à Ménaka

Plus que trois semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection dans un… Plus »

Un peu plus loin, place de l'Indépendance, le vieux puits a été débouché et réparé. Les femmes de la ville qui ont pu reprendre leur activité de maraichage. « On puise ici de l'eau pour arroser nos arbres. Il y a des femmes qui attachent les sacs pour partir vendre l'eau au marché. 10 francs le pot. C'est bon, c'est rentable. Ca nous sert à traiter nos enfants s'ils sont malades, un peu pour la cuisine, un pour l'école... », détaille Halimatou Abdulaye Ali Maïga, responsable de l'association Triaton.

« On dessert à peu près 2000 habitants. L'objectif est multiple. D'abord, quand nous travaillons au profit des populations, elles acceptent mieux notre présence. Ensuite, si c'est nous qui répondons à ces questions c'est parce que c'est souvent dans des zones qui ne sont pas assez sécurisées et où les ONG ne peuvent pas oeuvrer », développe le commandant Sylvain qui gère les opérations Cimic de Barkhane.

Depuis quelques mois, un château d'eau trône au milieu du quartier de l'Abattoir. Financé et construit par les Cimic, les opérations civilo-militaires de la force française Barkhane, il alimente quatre bornes fontaines. Nafissa Cissé habite à côté de l'une d'elles. « Chaque bidon est différent. Avant, de grands véhicules amenaient de l'eau qu'on leur achetait directement. Ca, ça coûte beaucoup d'argent. On paye le bidon 50 francs », explique-t-elle.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.