Algérie: Handball/Transferts - l'Algérien Ayyoub Abdi rejoint le club de Grenoble

Alger — L'international algérien Ayyoub Abdi (CRB Baraki) s'est engagé avec Grenoble Saint-Martin d'Hères université handball club (GSMH), a annoncé vendredi le club français promu en Proligue.

"Le GSMH vient de s'attacher les services d'un nouveau joueur ! Ceux de l'arrière droit, l'Algérien Ayyoub Abdi", a écrit le club sur son site officiel sans préciser la durée du contrat ni le montant de la transaction.

Abdi (22 ans) qui a brillé avec la sélection seniors lors de la CAN-2016 en Egypte, a déjà connu le plus haut niveau français puisqu'il a évolué durant quelques mois sous les couleurs du Pays d'Aix université handball club (PAUC), une expérience brève mais qui montre tous le talent de l'algérien qui a très vite était repéré par de nombreuses équipes européennes.

"Avec un très gros potentiel offensif Abdi possède toutes les qualités attendues au plus haut niveau, ne reste plus qu'à les exploiter de la meilleures des façons. Possédant un style de jeu complet, avec une capacité de loin mais aussi une très belle vision du jeu, le GSMH compte sur Ayyoub pour animer le coté droit de l'attaque Rouges et blanches", ajoute le communiqué du club.

De son côté, l'entraineur du GSMHGUC, Aziz Benkahla, a estimé que Abdi a "un profil très intéressant et très complet offensivement avec déjà pas mal de maturité malgré son jeune âge".

"Je pense réellement qu'il peut nous apporter beaucoup en attaque et qu'il va pouvoir équilibrer l'équipe. Il faudra néanmoins qu'il continue à progresser, notamment sur le plan défensif et d'un point de vue physique. J'espère qu'il réussira à s'épanouir chez nous et à faire l'étalage de tout son potentiel", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Ayyoub Abdi est séduit et consent à retenter l'aventure en France, au sein du GSMHGUC avec "la réelle intention de prouver à ce niveau", glisse l'international algérien.

"Je rejoins un club de combattant avec des valeurs qui me correspondent. J'espère que tout se passera bien. De mon côté je vais m'attacher à bien travailler pour réussir une belle saison", a-t-il conclu.