Algérie: Benghabrit souligne l'importance du développement de la lecture chez les élèves

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a mis en exergue, samedi à Alger, le rôle du développement de la lecture chez les élèves en matière de maitrise des matières de base, notamment la langue arabe.

Lors de son allocution à l'occasion d'une cérémonie à l'honneur des dix premiers élèves participant à la troisième édition du concours "défi de la lecture arabe", Mme. Benghabrit a indiqué que l'idée "défi de la lecture arabe" s'inscrit dans la même optique du secteur de l'Education "qui s'appuie sur la refonte pédagogique à travers la consolidation de la maitrise de l'apprentissage de base, notamment la langue arabe, langue d'enseignement en Algérie, outre la langue amazighe consacrée par la Constitution langue nationale officielle".

Une série de mesures a été prise à cet effet pour l'augmentation du rendement des élèves à travers l'élaboration de guides méthodiques dans la didactique des langues, les modalités de correction des fautes enregistrées, l'enrichissement et le renouvellement des bibliothèques scolaires ainsi que la promotion des différentes activités susceptibles de renforcer l'apprentissage chez les élèves, a précisé la ministre.

Le ministère a pris d'autres mesures pour encourager les élèves à lire des ouvrages du patrimoines littéraire nationale, toutes langues confondues et le développement de leurs capacités rédactionnelles et imaginaire, a affirmé Mme Benghabrit, soulignant que des textes littéraires algériens en arabe, amazighe et français ont été mis à la disposition des élèves afin d'atteindre les objectifs. Dans ce cadre, la cérémonie a vu l'organisation d'ateliers d'écriture et de lecture en faveur de élèves ayant un bon niveau de lecture.

Depuis sa première édition, voire jusqu'à sa deuxième, le projet a vu la participation de plus de 10 millions d'étudiants du monde arabe, a rappelé la secrétaire générale du "Défi de la lecture arabe", Najla Seif Al-Shamassi.

Qualifiant la participation d'"exceptionnelle" de l'Algérie à ce défi "d'honorable" durant la 1ère et 2ème éditions, Mme Al-Shamassi a formé le vœu de voir ledit projet couronné de succès avec le concours de tous les enfants du monde arabe.

Lancé depuis trois ans dans les écoles d'Algérie et du monde arabe, le projet du défi de la lecture arabe devrait se poursuivre, a-t-elle insisté, arguant que tous les efforts seront déployés pour faire aboutir ce projet et atteindre l'objectif tracé, à savoir atteindre 50% des élèves dans le monde arabe et un maximum des enfants de la communauté arabe établie à l'étranger".

L'élève Nada Ankal du lycée Belmadani de Sétif représentera l'Algérie à la 3ème édition de ce projet. La saison 2018 du défi de la lecture arabe, lancé en 2015 à l'initiative de Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum et ouvert aux candidats de tous les pays arabes, verra la participation 14 pays arabes.

Les candidats à ce concours doivent lire 50 livres en 5 étapes, l'élève devant lire à chaque étape 10 livres et en résumer le contenu sur le passeport qui lui sera remis avant son admissions aux qualifications et partant à la finale prévu en mai à Dubaï.