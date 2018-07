Cote d'Ivoire: Lutte contre l'apatridie - Les solutions d'une chercheuse du Common action for sustainable development

A la fin, le présentateur a abouti à plusieurs constats dont les principaux sont «la naissance d'une nouvelle forme de Vbg avec l'avènement des Tic », «la cause majeure de décès chez les femmes», «le manque de moyens juridiques et humains dans la plupart des États africains freinant la lutte contre les Vgb».

D'entrée, il a indiqué que cette notion «ne fait plus uniquement référence au sexe. C'est désormais une référence aux relations sociales entre les femmes et les hommes en intégrant leurs différences, leur complémentarité et leur synergie.»

«Si l'apatridie n'est pas bien gérée au sein d'un État, cela pourrait générer des problèmes sociologiques, politiques et juridiques. Puisque les apatrides constituent un groupe de personnes qui existent sur un territoire bien précis, mais considérés comme des invisibles n'ayant pas de droits», a déploré Mme Abby Rachelle, au cours d'un récent atelier de restitution des travaux de recherches de membres du Common action for sustainable development (Casd).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.