Afrique: Harcèlement sexuel à l'ONU - António Guterres déterminé à faire appliquer une tolérance zéro

«Nous harmonisons les politiques et les principes et partageons les meilleures pratiques. Et les mesures prises au Secrétariat soutiendront d'autres actions nécessaires dans l'ensemble du système », a dit le Secrétaire général, indiquant que les capacités du Secrétariat seront à la disposition des agences qui ont des difficultés à mettre en œuvre les mêmes mesures.

Un premier sondage auprès du personnel du Secrétariat va être prochainement lancé « afin de mieux comprendre la perception de nos collègues sur la prévalence, la nature et l'expérience du harcèlement sexuel », a ajouté M. Guterres. A ce jour, plus de 14.000 employés de l'ONU ont suivi une formation obligatoire sur le harcèlement sexuel cette année.

Au sein de l'ONU, une permanence téléphonique 'Speak Up' (Parlez) est désormais disponible 24 heures sur 24 pour permettre au personnel de signaler en toute confidentialité les situations de harcèlement sexuel et de demander conseil.

L'ONU dispose aujourd'hui de procédures rapides et simplifiées pour recevoir et traiter les plaintes relatives au harcèlement sexuel. Un délai de trois mois a été fixé comme objectif pour tout processus d'enquête.

Le chef de l'ONU a créé une équipe spécialisée au sein du Bureau des services de contrôle interne pour se concentrer sur les enquêtes portant sur le harcèlement sexuel. «La semaine dernière, les États membres du Comité du budget ont approuvé ma proposition de créer six nouveaux postes d'enquêteurs spécialisés dans le harcèlement sexuel », a expliqué le chef de l'ONU aux journalistes. Six postes qui s'ajouteront aux 26 déjà pourvus depuis l'entrée en fonction de M. Guterres à la tête du Secrétariat.

