Mauritanie: Des experts de l'ONU réclament la libération immédiate d'un sénateur

La Mauritanie doit immédiatement libérer le sénateur Mohamed Ould Ghadde et lui fournir tous les soins médicaux dont il a besoin, a déclaré vendredi un groupe d'experts de l'ONU.

« Nous appelons la Mauritanie à respecter ses engagements en matière de droits de l'homme à l'égard de M. Ghadde. Il a été arbitrairement privé de sa liberté en raison de son activisme politique », a dit le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dans un communiqué de presse.

M. Ghadde a été arrêté le 10 août 2017, cinq jours après le référendum auquel il s'était opposé visant à abolir le Sénat dont il était membre.

Les experts de l'ONU ont déjà publié un avis affirmant que sa détention est arbitraire et ont demandé sa libération. Leur nouvel appel à la liberté fait suite aux commentaires du Président mauritanien, qui a déclaré lors d'une récente interview télévisée que son pays ne comptait pas donner suite à l'avis du Groupe de travail.

« Nous sommes préoccupés par toute déclaration publique susceptible de compromettre la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif. Cette séparation doit être préservée », ont déclaré les experts. Le Groupe de travail a précisé que toute ingérence du pouvoir exécutif contreviendrait au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne l'impartialité et l'indépendance des tribunaux.

« M. Ghadde devrait être libéré immédiatement et bénéficier d'un droit à l'indemnisation et d'une garantie qu'il n'y aura pas de répétition du traitement qu'il a reçu, conformément au droit international », ont-ils souligné, exhortant la Mauritanie à respecter ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mauritanie s'est engagée à garantir particulièrement le droit à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable, et à offrir des recours aux personnes arbitrairement privées de liberté », ont déclaré les experts. « Nous exhortons donc la Mauritanie à libérer M. Ghadde et à libérer également trois autres hommes détenus arbitrairement, Mohammed Shaikh Ould Mohammed Ould M. Mkhaitir, Moussa Biram et Abdallahi Matala Saleck ».

Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire comprend cinq experts indépendants : Seong-Phil Hong (République de Corée), président-rapporteur; Leigh Toomey (Australie), vice-présidente du suivi; Elina Steinerte (Lettonie), vice-présidente des communications; Sètondji Roland Adjovi (Bénin) et José Antonio Guevara Bermúdez, personne de référence pour les représailles (Mexique).