Afrique: La France championne du monde - La finale vue de six pays africains

Au terme d'un mois de comptétition, la France a décroché en Russie la deuxième étoile de son maillot de champion du monde. En battant la Croatie (4-2), elle touche de nouveau le toit du monde, vingt ans tout juste après son premier sacre. Une finale largement suivie dans les pays d'origine de plusieurs joueurs de l'équipe de France : au Mali, au Sénégal, en Centrafrique, en Guinée, en RDC et au Cameroun.

■ Au Mali, les supporteurs de l'équipe de France étaient au rendez-vous. Dans la capitale, les Bamakois ont suivi le match dans les quartiers, regroupés en petits groupes devant les téléviseurs ou en écoutant la radio. Certains s'étaient réunis devant un écran géant près du grand marché de Bamako. Une centaine de fans venus soutenir la France mais aussi les trois joueurs d'origine malienne : Ousmane Dembélé, Djibril Sidibé et le très apprécié N'Golo Kanté.

Qui était l'homme du match? Les avis divergent

■ Au Sénégal, la victoire a été encouragée, vécue puis célébrée par la communauté française à Dakar et aussi par tous ces Sénégalais qui soutenaient le Onze tricolore. RFI a suivi cette finale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

■ En République centrafricaine, au stade des 20 000 places de Bangui, les supporteurs croates sont déçus mais la majorité de supporteurs français font la fête.

Je suis très content ! Quand la France gagne, c'est l'Afrique qui gagne !

■ Au Cameroun, terre natale de Kylian Mbappé et de Samuel Umtiti, notre correspondant a suivi le match dans une famille de Yaoundé où tous sont proches des deux joueurs. La finale a été vécue là-bas aussi avec une grande ferveur.

Kylian est un neveu. Il fallait vraiment que cette Coupe du monde soit couronnée par ce but-là [celui de Mbappé]. On est très contents que Kylian ait livré un match de cette envergure. A 19 ans, il faut le faire

■ La Guinée a vibré dimanche soir pour la France, et en particulier pour son milieu de terrain, Paul Pogba, né de parents guinéens et auteur du troisième but français à la 59e minute.

Conakry s'enflamme à la 59' !

■ Enfin, en RDC, toute la ville de Kinshasa était mobilisée. Beaucoup de personnes expatriées ou kinoises ont préféré suivre ce match en dehors de leur maison.

28e minute, Modric, exécute un coup franc et délivre un excellent ballon vers le second poteau. Vida parvient à trouver Perisic en retrait qui élimine Kanté et décoche une frappe croisée terrible qui ne laisse aucune chance à Lloris ! La Croatie est de retour ! 1 but partout. Le Complexe GB est en ébullition.