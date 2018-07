Ile Maurice: Mauriciens de Beijing - David Foo-Kune a l'oeil du tigre

Depuis le mercredi 11 juillet et le retrait manu-militari des filles des shelters La Marguerite à Belle-Rose et… Plus »

Il faut parfois prendre l'avion. Ce faisant, le jeune Mauricien a visité plusieurs provinces et villes de Chine à l'instar de Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Shanxi, Tianjin et Hunan.

À l'époque, je ne pensais pas rester ici. Mais je me suis adapté à la vie de Beijinger et j'ai pu obtenir mon permis de résident permanent.» Le trentenaire occupe le poste de Project Manager pour Lenovo Global Service.

«J'ai débarqué en Chine pour mon Bachelor degree et je suis finalement resté pour mon Master et aussi pour mon PhD en gestion.

«J'ai été classé premier en mandarin après mon Higher School Certificate et je me suis dit 'pourquoi pas essayer'. À l'époque, il y avait peu de bourses d'études pour la Chine et j'ai été un des chanceux», confie cet ex-élève du Mahatma Gandhi Institute.

Auparavant bon élève, maintenant bosseur et bon samaritain à ses heures perdues. Âgé de 33 ans, David Foo-Kune semble cocher une à une les cases de la réussite académique et professionnelle, se forgeant ainsi une vie bien remplie. Cette vie, c'est en Chine qu'il a choisi de la construire.

