Ile Maurice: Solidarité à Camp-Carol - Une histoire qui commence à finir bien...

Des devis sont pris, c'est à qui fournit des matériaux, des meubles. Depuis le 10 juillet, un conteneur est à disposition pour stocker les dons. Un compte a été ouvert pour ceux qui voudraient contribuer à la construction et à l'aménagement de cette maison, aider pour le transport et bien d'autres choses encore, comme les soins médicaux.

La case a tout de même 50 ans, Premila est née là et veut y rester. Le but : faire monter une maison en dur avec une vraie salle de bain, raccordée à l'eau et à l'électricité et une chambre pour son enfant.

La Maison des matelas livre un... matelas cadeau, qui, posé sur un sommier de fortune, avec des draps et des oreillers neufs, fait que pour la première fois depuis des années, Premila Roockmin, 52 ans, va pouvoir dormir au sec et au propre sur ses deux oreilles.

