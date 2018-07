Cote d'Ivoire: Inondations à Aboisso - Les autorités prennent des dispositions pour reloger les habitants touchés.

Le ministre Mamadou Touré, désormais chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des… Plus »

Mieux, «nous avons pris des dispositions pour qu'un certain nombre de familles soient logées dans le foyer catholique», indique pour sa part, le député Jérémie N'Gouan. «Le lendemain nous avons fait loger plus de 100 familles dans une école publique au quartier TP», ajoute-t-il.

Par conséquent, des domiciles, des commerces et certaines rues qui sont inondés. Selon certaines, dans des habitants, l'eau est monté jusqu'à un mètre, voire plus ! Les routes sont coupées. Selon certaines images balancées sur les réseaux sociaux, c'est en pirogues que des riverains du fleuve Bia évacuent ce qu'ils ont pu sauver dans les domiciles.

