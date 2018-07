Tunisie: La convergence prend forme

Certes, ce programme qui était resté décousu n'avait pas identifié une véritable stratégie économique, se contentant d'une succession de recommandations fondamentales parfois même contradictoires, entre les vœux des partis et les exigences et lignes rouges des centrales socioprofessionnelles, mais Youssef Chahed a entrepris, à l'ombre de ce programme, d'importantes initiatives stratégiques parcellaires qui n'ont pas fait l'unanimité. Et pour cause ! Car manquaient les moyens financiers et la ceinture politique utiles.

Aujourd'hui que les bailleurs de fonds ont décelé dans son action une volonté de cohérence et de convergence stratégique et ont distendu leurs exigences de réformes, les moyens financiers sont mieux disponibles.

Quant à la ceinture politique devant appuyer le gouvernement, elle s'est tellement effilochée qu'elle a débouché sur une cacophonie dans tous les sens qui a abouti à un affaiblissement significatif de l'autorité morale des différents parties prenantes. D'où une reprise de confiance de la part du gouvernement qui a cru utile de siffler, à sa manière, la fin de la récréation au sein de Nida Tounès. Ce qui a été mal apprécié par le chef de l'Etat, plus favorable à la méthode douce, même si ses résultats n'ont pas abouti.

Des orientations payantes

Profitant d'une fronde incohérente tous azimuts, le chef du gouvernement a réussi à mettre en place de nouvelles lignes de force en matière économique, financière et de coopération qui dessinent les contours d'une volonté de stratégie rassurante, puisque sans rupture avec qui que ce soit. Tout en agissant à concevoir des étapes de réformes acceptables par l'Ugtt, il a engagé des initiatives concrètes en matière d'emploi des jeunes aussi bien en tant que salariés que promoteurs privés. Cela a été spectaculairement le cas en faveur de la promotion des start-up où la Tunisie a un potentiel prometteur jusque-là inexploité.

La réforme bancaire a également marqué des points, recueillant les suffrages de la Banque mondiale et du FMI. Surtout qu'elle a coïndé avec les mesures conservatrices décidées par la BCT, en termes de réorganisation des priorités en matière d'octroi des crédits et du relèvement du taux directeur.

Enfin, certaines réformes au niveau de la douane sont utiles, dans le sens de la rationalisation et de la modernisation, alors que d'autres sont contestées aussi bien par l'Utica que par l'Ugtt, c'est le cas des augmentations prohibitives de certains taux des taxes douanières ou des droits de consommation qui rendent encore plus attractifs le commerce parallèle et la contrebande. Surtout que le premier gouvernement Chahed avait pris la résolution de combattre la contrebande par une diminution des taxes douanières.

Meilleure veille et cohérence

Cela nous conduit à nous pencher sur les contradictions stratégiques, sur le déficit de réactivité et sur la faiblesse des ressources de communication.

Et d'abord, il est grand temps d'officialiser certains choix stratégiques et de mettre en place, au service de leur promotion, une véritable cellule d'écoute, de veille et de réactivité agissant à peaufiner la cohérence stratégique des choix que préconise le gouvernement

En parallèle, s'imposera une meilleure communication, donc un meilleur dialogue avec les forces politiques et sociales. Afin de dégager une clarté en matière de programmes et de priorités. Ce qui permettra de dégager la fameuse ceinture politique dont a besoin le gouvernement. Une ceinture plurielle engagée en faveur de la stratégie gouvernementale de manière claire et sans équivoque. Au lieu de ce soutien momentané que lui accordent tantôt Ennahdha, tantôt Nida (et lequel ?) ou encore Afek ou l'UPL. En parallèle d'un appui, naturellement conditionnel et négocié de la part des organisations socioprofessionnelles. Celles-ci ont montré, ces derniers mois, qu'elles savaient se montrer compréhensives et patientes.