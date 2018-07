Cote d'Ivoire: Aboisso/Montée des eaux de la Bia - Mariatou Koné apporte la compassion du gouvernement aux sinistrés

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le Professeur Mariatou Koné était à Aboisso, ce dimanche 15 juillet 2018, pour constater les dégâts provoqués par la montée des eaux qui a fait sortir la Bia de son lit. Sur ce cours d'eau sont construits les barrages d'Ayamé I et II. Il a été fait état d'un bilan de deux (2) morts et de 500 sinistrés.

En ces moments difficiles, le Pr Mariatou Koné a apporté la compassion du gouvernement. Elle a distribué aux sinistrés plus de 30 millions de francs CFA de vivres et de non vivres. Aux ayants droits des personnes décédées, elle a remis à chacun la somme de 1 million de francs CFA.

Il faut noter que les élus et cadres de la région que sont le maire d'Aboisso Mamadou Kano, le ministre Aka Aouelé, le sénateur du Sud Comoé, le député d'Aboisso Jérémie N'Gouan, le député-Maire d'Adiaké Hien Sié, le commissaire Kqdjqné Amouyé Jacques et le Dr Konaté Seydou étaient présents aux côtés de l'envoyée du gouvernement.