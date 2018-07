Ile Maurice: Récidive - Ils racontent leur rechute

Un an plus tôt, soit en 2013, 2 100 prisonniers avaient replongé. Selon Michel Vieillesse, directeur de Kinouété, jusqu'à 2012, le taux de récidive était de 90 %. De nos jours, celui-ci oscille autour de 69 %, indiquant une baisse.

Selon le dernier rapport des «Crime,Justice and Security Statistics», 2 933 prisonniers ont récidivé en 2017. Ce taux inclut des prisonniers ayant écopé d'une deuxième condamnation, voire plus. Comparativement, 2 452 avaient rechuté en 2016, ce qui démontre une hausse de 20 %.

Cette volonté anime aussi Stellio, 41 ans. Sept ans plus tôt, la drogue a bouleversé sa vie. Marié et père de deux enfants, il a tout perdu. «Mo tinn vinn enn toxikoman. Monn koumans par momem. Lapolis inn aret mwa pou trafik. Monn fer prizon dan Beau-Bassin ek Melrose. Monn viv enn lanfer», confie-t-il.

Cette fois-ci, il consomme et revend du brown sugar. S'ensuivent de nouvelles arrestations et condamnations. «Monn rétonbé akoz mo frékantasion.

En 2017, 2 933 détenus ont récidivé. Soit 20 % de plus qu'en 2016, révèle Statistics Mauritius dans son dernier rapport. Qu'est-ce qui explique cette tendance ? Fanfan et Stellio, deux anciens récidivistes, racontent.

