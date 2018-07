Le ministre Mamadou Touré, désormais chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des… Plus »

Elles vont être orientées vers les structures de financement. Il s'agira également de mettre en place un réseautage national pour créer le contact entre les femmes en vue de faciliter et développer les échanges de produits et de pratiques pour tirer profit de leurs activités », clarifiait la fondatrice de Foa qui a salué son patron Amadou Gon pour son adhésion spontané à son projet et l'appui dont elle a bénéficié pour la mise en oeuvre.

A la pratique, il s'agira, d'une part, de mettre en réseau les groupements féminins membres pour capter les opportunités de financement pour exécuter leurs projets générateurs de revenus. Et d'autre part, de créer un cadre de rencontres et d'échanges pour le développement de leurs activités.

« Mme Faber est une femme engagée. Pendant les années de braise, elle a été présente pour faire le plaidoyer en faveur des femmes. Là où elle agit, son engagement est total et n'est pas mesuré. Son engagement est plein et entier », a-t-il rendu hommage.

A cette occasion, le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, a salué la capacité de mobilisation des femmes, l'esprit d'initiative et l'engagement citoyen de la collaboratrice du chef du gouvernement pour aider à la vulgarisation des programmes mis en place pour accompagner les femmes en vue de leur épanouissement.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.