Tunisie: Rebond des investissements

Accompagnement des promoteurs

Les investisseurs sont disposés à lancer des projets productifs et innovants dans toutes les régions à condition qu'il y ait un environnement d'affaires favorable. Nombreux sont les hommes d'affaires qui sont optimistes quant à l'évolution de l'économie tunisienne et estiment que l'opportunité d'investir est offerte, aujourd'hui, à ceux qui détiennent des capitaux et qui désirent les fructifier dans la réalisation de projets. Mieux encore, un accompagnement est proposé aux nouveaux investisseurs parmi les jeunes qui n'ont pas d'expérience dans le monde des affaires avec des possibilité de bénéficier des services d'un mentor choisi parmi les anciens hommes d'affaires qui ont une expérience réussie.

Par ailleurs, le cumul des investissements déclarés au cours des trois mois (avril, mai et juin) de 2018 est de 1035.9 MD contre une moyenne des investissements déclarés cumulés de 630.9 MD entre les années 2014-2017, enregistrant ainsi une hausse de 64.2% par rapport à la moyenne habituelle de la période. Ce résultat n'aurait pu être réalisé sans un travail acharné de toutes les parties prenantes depuis la révolution où l'on a constaté le départ de plusieurs chefs d'entreprise vers d'autres destinations plus sûres. Il a fallu, en premier lieu, rassurer les hommes d'affaires sur les avantages que peut procurer le site tunisien. Ensuite, un capital confiance a été constitué entre ces promoteurs et l'Etat qui est garant de la sécurité des individus et de leurs biens mobiliers et immobiliers.

Aujourd'hui, on commence à récolter les fruits de ce travail en profondeur puisqu'un grand nombre de promoteurs se disent prêts à investir. Pour les jeunes diplômés, le financement constitue encore un problème de taille dans la mesure où ces derniers ne sont pas en mesure de fournir des fonds propres ni présenter des garanties aux banques pour pouvoir bénéficier des crédits nécessaires. La Banque de financement des petites et moyennes entreprises ainsi que la Banque tunisienne de solidarité ont déjà octroyé plusieurs crédits à ces jeunes diplômés pour qu'ils se lancent dans les affaires et montent des projets innovants et rentables. Le travail se poursuit à tous les niveaux pour trouver les fonds nécessaires en faveur des jeunes promoteurs qui sont en mesure de réaliser des performances à condition de leur procurer de bonnes conditions de travail.