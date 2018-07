Burkina Faso: PNDES - Le pays reçoit une aide budgétaire de 6,5 milliards de l'AFD

Cette aide budgétaire vise à soutenir le Burkina Faso dans son ambitieuse stratégie économique et de développement, à l'heure où le gouvernement s'est engagé à réduire le déficit public tout en maintenant un effort soutenu sur les dépenses sociales et l'investissement.

De façon plus spécifique, une tranche de 2,6 milliards FCFA (4 millions d'euros) sera affectée au financement des bourses scolaires pour les élèves du post-primaire et du secondaire et à l'acquisition et à l'impression de manuels scolaires.

Les 3,9 milliards de FCFA (6 millions d'euros) restants seront non affectés, afin de mettre à la disposition des autorités burkinabè les ressources nécessaires au financement de leurs dépenses prioritaires.

Le décaissement de l'intégralité de ce financement aura lieu d'ici septembre 2018.

La cérémonie a également permis la signature d'un protocole d'accord entre l'AFD et le Burkina Faso marquant le soutien de la France à la démarche de transparence de l'action publique et d'ouverture adoptée par le gouvernement burkinabè dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert

Le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) est une initiative internationale multilatérale, lancée en 2011, qui vise à promouvoir la gouvernance ouverte via l'ouverture des données, à renforcer l'intégrité publique et à promouvoir la participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques.

Pionnier de cette démarche au Sahel, le Burkina Faso est devenu membre du PGO en décembre 2016 et s'est doté d'un plan d'action élaboré conjointement par l'administration et la société civile, associant le secteur privé, en 2017.

La France s'est engagée à soutenir la transparence de l'action publique des pays francophones.

A ce titre, l'AFD finance le Projet d'Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF), qui soutient les plans d'action PGO du Burkina Faso, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire.

Au Burkina, ce plan d'action est porté conjointement par le ministère de la fonction publique et par un collectif d'OSC et de médias représenté par Open Burkina. Le projet est mis en œuvre avec l'appui des opérateurs français Expertise France et Canal France international.

A propos de l'AFD

Partenaire du pays depuis plus de 15 ans, l'AFD accompagne le Burkina Faso dans sa marche vers le développement. Pays des plus pauvres de la planète, pénalisé par son enclavement, des conditions agro-climatiques difficiles et l'absence de ressources naturelles majeures, le Burkina peut néanmoins compter sur de réels atouts.

Notamment sa vitalité démocratique, sa résilience remarquable et sa situation politique désormais stabilisée. Alors que les besoins augmentent du fait de la croissance démographique rapide, l'AFD accompagne le pays dans des secteurs structurants pour l'économie et la société : infrastructures de base (énergie, eau et assainissement), aménagement urbain et rural, éducation et formation professionnelle.