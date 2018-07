Burkina Faso: Projets et programmes de développement - La BM injecte plus de 1028 milliards de F CFA

Des obstacles entravent la bonne exécution des projets et programmes. Pauline Zouré a cité, entre autres, le retard dans le démarrage de certains projets, la non-maîtrise des passations de marché et la défaillance de certains prestataires.

«Globalement, les performances enregistrées dans la mise en œuvre des projets et programmes financés par la banque sont moyennement satisfaisants», a affirmé Mme Zouré. Car, le portefeuille affiche environ 29,41% de projets performants, 41,18% de projets moyennement performants et 29,41% faiblement performants.

Cette dernière, a-t-il expliqué, est parfaitement en lien avec les priorités du Plan national de développement économique et social (PNDES) et des Objectifs du développement durable (ODD).

L'exécution des projets et programmes au Burkina Faso satisfait la Banque mondiale(BM). Elle s'en est réjouie, lors de la première revue de l'année, du portefeuille des projets et programmes qu'elle finance au pays des Hommes intègres.

La direction générale de l'économie et de la planification a organisé, le vendredi 13 juillet 2018, à Ouagadougou, la première revue de l'année, du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale.

