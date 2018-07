Tunisie: Rami Bédoui veut changer d'air !

A l'occasion de la rencontre face au champion de Swaziland, Chiheb Ellili devra se passer des services de quatre joueurs de base, à savoir le capitaine Ammar Jemal et le Guinéen Bangoura suspendus. Mais aussi comme nous l'avions annoncé, les deux internationaux Bédoui et Ben Amor.

Décidément, on a du mal, dans le camp étoilé, à acquérir une relative sérénité pour plusieurs raisons. Le dernier indice révélateur de ce malaise est venu de l'entraîneur adjoint Kais Zouaghi qui a boudé l'ultime entraînement de l'équipe avant son départ pour le Swaziland et par conséquent il ne sera pas sur le banc à l'occasion de la rencontre face à Mbabane. A cet effet, nous avons appris que des divergences financières sont derrières la défection de Zouaghi à qui on reproche un manque de pondération puisqu'il aurait pu retarder sa décision après le périple africain.

