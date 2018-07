Tunisie: Mehdi Ben Gharbia tire sa révérence

Mais, a-t-il regretté, au lieu de concentrer le débat sur la nature de ces réformes, le calendrier de réalisation et les mesures d'accompagnement, des voix se sont élevées pour changer le gouvernement comme si les problèmes du pays et leur résolution étaient liés au changement du chef du gouvernement.

Mehdi Ben Gharbia a souligné, d'autre part, que le gouvernement a fait preuve de franchise à l'endroit des Tunisiens sur la situation du pays et a engagé une série de réformes dans les domaines de la justice fiscale, le régime de retraite, les établissements publics, le déficit des finances publiques et l'endettement.

Et d'ajouter: «La Tunisie a réalisé depuis la révolution le miracle de la transition démocratique. Elle est parvenue à faire face au terrorisme et à préserver la paix sociale. Mais cela n'a pas été suffisant pour réaliser le développement, générer des emplois et impulser l'économie de manière à créer de la richesse et à en garantir une répartition équitable entre les citoyens à la faveur d'un Etat fort et juste».

«Etre au service de la nation ne se fait pas uniquement à travers un poste ministériel», a expliqué Ben Gharbia dans une séquence vidéo publiée sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. «Il s'agit pour moi de retrouver ma liberté d'expression, de défendre mes positions et mes convictions et de soutenir la politique du gouvernement sans être assujetti au devoir de réserve imposé aux membres du gouvernement», a-t-il dit.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.