Maroc: Production record attendue pour la plupart des filières agricoles à Rabat-Salé-Kénitra

Les résultats probants de cette campagne sont le fruit de la conjonction de plusieurs facteurs entre autres, l'étroite collaboration, la bonne coordination et l'engagement confirmée des différentes parties concernées, la mobilisation en quantité suffisante d'intrants agricoles et le déroulement de l'irrigation sans contraintes majeures.

Concernant les cultures sucrières, l'opération d'usinage s'opère suivant un rythme soutenu. La production prévisionnelle est de l'ordre de 433.000 tonnes pour la betterave à sucre et 702.000 tonnes pour la canne à sucre sur des superficies récoltables respectives de 12.636 et 7556 ha, poursuit la même source, faisant savoir que les tonnages réceptionnés à ce jour atteignent des taux importants de 87% pour la betterave à sucre et 86% pour la canne à sucre.

La production récoltée des trois principales céréales a atteint 12,53 millions de quintaux (81%) à la date du 9 juillet pour une superficie de plus de 490.300 ha, souligne la direction notant que cette production est répartie à hauteur de 9,25 millions qx de blé tendre, 2,2 millions qx d'orge et 1,05 million qx de blé dur, rapporte la MAP.

