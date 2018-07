Burkina Faso: Premières JCP - Contribuer à l'atteinte des résultats du PNDES

Dramane Millogo, le président national d'organisation de ces JCP, pour sa part, a dit nourrir l'espoir que «ce cadre de rencontre réchauffe les relations existant entre l'ARCOP et le secteur privé, regroupé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso».

L'objectif visé par ces Journées, aux dires des organisateurs, est d'offrir un cadre de réflexion et de simulation des acteurs en vue d'améliorer le système national de la commande publique et contribuer à l'atteinte des résultats du PNDES. D'autre part, a confié Bernard Beba, le secrétaire général des Hauts-Bassins, représentant le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, patron.

Elles marquent les dix ans de création de l'institution. A cette occasion, les autorités contractantes issues du secteur public et privé échangeront autour de trois thématiques à savoir : «Commande publique et développement : rôle du secteur public», «commande publique et développement : rôle du secteur privé», et enfin «Commande publique et développement : rôle de la société civile».

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), organise, du jeudi 12 juillet au samedi 14 juillet 2018 à Bobo-Dioulasso, la première édition des Journées de la commande publique (JCP). L'objectif de ces journées, vise à offrir un cadre de réflexion et de simulation des acteurs en vue d'améliorer le système national de la commande publique et de contribuer à l'atteinte des résultats du PNDES.

