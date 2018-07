Maroc: Le niveau des risques macroéconomiques demeure modéré, selon le Comité de surveillance

Le Maroc se félicite et se réjouit du consensus construit autour du Pacte mondial pour des migrations… Plus »

Par ailleurs, le Comité a noté que « les plus-values latentes susceptibles d'être dégagées par les portefeuilles d'actifs des entreprises d'assurances et de réassurance ont connu une nouvelle hausse en relation avec la performance du marché boursier enregistrée en 2017. Sur le plan prudentiel, les entreprises d'assurances et de réassurance détiennent des taux de couverture des engagements techniques supérieurs aux minimas réglementaires ».

Et ce n'est pas tout. « Dans un contexte de taux d'intérêt bas, elles sont aussi exposées à un risque de taux accru en lien avec l'allongement de la maturité de leur portefeuille crédits et la prédominance des taux d'intérêt fixes, particulièrement au titre des crédits à l'habitat », a-t-il relevé.

Cela dit, le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS) prévient que les banques restent vulnérables aux chocs portant sur le défaut de leurs plus grandes contreparties.

Il ressort aussi de ses analyses que sur le plan de la capitalisation, le secteur a dégagé un ratio moyen de fonds propres de catégorie 1 de 11% et un ratio de solvabilité moyen de 13,9% pour des minimas de 9% et 12% respectivement.

L'autre constat porte sur le niveau des perspectives macroéconomiques dont l'évaluation fait état de l'évolution de la croissance mondiale qui serait globalement favorable en dépit de « certains risques liés principalement à l'accentuation des tensions géopolitiques, à la montée du protectionnisme et aux difficultés politiques de certains pays européens », a-t-il expliqué. S'agissant de l'accroissement du PIB national, le Comité a affirmé qu'il devrait évoluer à un rythme atténué à 3,6% en 2018 et 3,1% en 2019.

Evaluant la situation sur le plan intérieur, le Comité a noté que « la croissance nationale s'est accélérée en 2017 à 4,1% après 1,1% en 2016, sous l'effet du rebond de la valeur ajoutée agricole et de la reprise, quoiqu'à un rythme lent, des activités non agricoles ».

Dans ces conditions, les réserves internationales nettes se sont établies à 240,9 milliards de dirhams en 2017 couvrant 5 mois et 21 jours d'importations de biens et services, a-t-il souligné à l'issue de sa septième réunion tenue dernièrement au siège de Bank Al-Maghrib (BAM) à Rabat.

