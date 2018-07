Afrique: Quel digital pour l'Afrique dans le futur ?

Le Forum Africa It Expo 2018 expose les dernières innovations du secteur

La Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (APEBI) organisera la troisième édition de l'Africa It Expo (AITEX), le business forum international entièrement dédié à l'innovation, les 4 et 5 octobre prochain à Rabat.

Rendez-vous annuel phare des nouvelles technologies au Maroc, ce forum est organisé sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Pour rappel, les deux précédentes éditions se sont déroulées en 2016 et en 2017 à Casablanca. Pour cette troisième édition, les organisateurs ont décidé de délocaliser l'événement à Rabat, au cœur de la sphère décisionnelle de la capitale, question d'être plus proches des décideurs, avec un concept innovant.

Placée sous le thème « Quel digital pour l'Afrique du futur?», Africa It Expo 2018 sera, à l'instar des deux précédentes éditons, «l'occasion pour tous les acteurs du continent et d'ailleurs de débattre des dernières innovations du secteur et de leur impact économique et sociétal », ont indiqué les organisateurs notant que le Maroc, à l'instar de nombreux autres pays sur le continent, a mis en œuvre un plan stratégique de développement de l'économie numérique.

Dénommée « Maroc numérique 2020 », cette stratégie vise à faire de l'innovation un pilier essentiel de l'économie nationale et faire émerger les startups et les jeunes porteurs de projets, ont-ils rappelé.

Le Forum AITEX se voulant le cadre idéal pour approfondir la réflexion sur les défis du développement du continent africain, ces derniers ont estimé que le partage d'expériences s'avère indispensable pour accompagner cette transition de la révolution numérique en marche et proposer de nouvelles solutions adaptées à l'Afrique, à ses ressources, ses spécificités, ses contraintes et ses objectifs de développement.

Ainsi, « l'AITEX 2018 proposera un programme de conférences inspirantes, des échanges, des explorations pratiques et une analyse prospective visant à mobiliser toutes les parties prenantes, pour soutenir et promouvoir l'innovation et l'accompagnement efficace et durable des écosystèmes d'innovation en Afrique », ont affirmé les organisateurs.

Ils ont promis que l'innovation sera au cœur de tous les débats lors de ce rendez-vous auquel prendront part de nombreux professionnels et des acteurs en provenance de 15 pays d'Afrique et d'ailleurs. En l'occurrence, des innovateurs, entrepreneurs, décideurs politiques, dirigeants du public et du privé, chercheurs et universitaires.

Des séances de networking figurent également au programme de cette édition. Offertes et organisées lors des « Africa networking afters » de l'AITEX, elles « donneront l'opportunité à tous les participants de tisser des liens et de nouer des partenariats propices au développement économique et sociétal du continent », a-t-on souligné.

Il est à rappeler que cet événement s'assigne pour objectifs de positionner le forum comme une vitrine IT pour le continent, renforcer les échanges Sud-Sud et Nord-Sud, présenter des projets innovants et structurants des donneurs d'ordre ainsi que de programmer des conférences de haut niveau animées par des guest speakers de renom.

Le forum vise aussi à présenter les dernières innovations et promouvoir les solutions, les produits et services lors des Afritechs et dans le Village expérientiel ainsi qu'à promouvoir les services au citoyen/ plateformes e.Gov par les offices, organismes...

A ce propos, signalons que le village expérientiel sera le point d'orgue de ce grand rendez-vous continental qui sera également marqué par des accompagnements pour un parcours entrepreneurial réussi à l'échelle locale ou internationale proposés par des partenaires institutionnels ou privés participant à cette édition.