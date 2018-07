Maroc: Volonté de l'OSCE d'élever le niveau de son partenariat avec le Royaume

Le Maroc se félicite et se réjouit du consensus construit autour du Pacte mondial pour des migrations… Plus »

De son côté, Abdelkarim El-Hamss a relevé que la section de la Chambre des conseillers a mis en place un plan d'action visant la promotion de son partenariat avec l'Assemblée parlementaire de l'OSCE sur une période de trois ans, l'objectif étant d'obtenir l'adhésion au sein des commissions de l'Assemblée parlementaire et de promouvoir la relation avec le Parlement marocain, en vue de la hisser à un partenariat avancé et d'organiser dans le Royaume une session permanente de l'Assemblée.

Pour sa part, Mohamed Bakouri s'est félicité des efforts constants déployés pour renforcer la coopération entre l'Organisation et ses partenaires méditerranéens, dans la perspective de résoudre les problèmes qui se posent et de relever les défis auxquels est confrontée la région.

Le responsable européen a souligné les potentialités énormes dont dispose la ville de Marrakech pour abriter cette manifestation, indique un communiqué de la Chambre. Il a également salué l'intervention de Mohamed Bakouri devant la commission permanente de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation, samedi dernier à Berlin, et dans laquelle il a appelé à déployer davantage d'efforts pour soutenir la paix dans la région et promouvoir la coopération entre les Etats membres dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la migration.

