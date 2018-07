Ile Maurice: Victime de bullying - Un garçon de 11 ans se retrouve à l'hôpital

Selon lui, ce n'est pas la première fois que son fils est «bullied» par ce même élève. «Une semaine avant, on était dans le bus et il m'a mis un coup-de-poing au visage, mais je n'ai rien raconté», dit l'enfant.

«Mon fils est en Grade 6. Ce jour-là, un écolier d'une autre classe a interrompu la sienne. Il a débarqué en plein cours et a commencé et a dérangé les élèves. Cela, pour que son frère jumeau, qui est dans la classe de mon fils, sorte le rejoindre. L'instituteur a dû cesser les cours», continue le père.

«Je sais qu'il existe des bagarres entre amis et je ne voulais pas intervenir. Mais quand j'ai eu vent des «exploits» de l'élève qui a frappé mon fils et d'autres enfants, cela m'a choqué et révolté», déclare le père. D'expliquer que s'il a porté plainte, c'est «pour qu'il n'y ait pas de récidive»

