Maroc: Le pays, un marché émetteur primordial pour le secteur touristique andalou

Le Maroc se félicite et se réjouit du consensus construit autour du Pacte mondial pour des migrations…

"Nous croyons fortement que le tourisme contribue à rapprocher nos deux sociétés, espagnole et marocaine, et à serrer nos liens de voisinage. C'est aussi le meilleur moyen pour briser les tabous, participer au rapprochement entre les deux peuples et contribuer à une meilleure connaissance mutuelle", conclut le ministre du Tourisme andalou.

Selon lui, le touriste marocain est à la recherche d'un lieu de villégiature combinant le balnéaire et les espaces de loisirs et récréatifs, qui font le bonheur des grands comme des petits.

"Nous sommes non seulement proches sur le plan géographique mais aussi culturel. Les vacanciers marocains en visite en Andalousie sont en quête d'histoire et de racines communes. Ils se sentent chez eux en Andalousie", relève le ministre régional.

La campagne intitulée "Amusez-vous intensément" a démarré le 2 juillet et se poursuivra jusqu'au 31 août. A cet égard et pour la première fois, le gouvernement andalou fera la promotion de sa région au Royaume.

