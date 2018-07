Congo-Kinshasa: Apres «le paralytique sans béquille» - Fumumba se signale avec «Les Non-dits »

«Dieu a commencé par donner le ton et l'homme recourt à intelligence pour parachever l'œuvre divine. A titre illustratif, Très Haut avait placé l'oiseau sur terre et l'homme s'est inspiré cet animal pour concevoir l'avion», a fait observer l'orateur.

«En outre, il ne suffit pas de dire quelque chose en l'exprimant une émission vocale mais il est nécessaire et indispensable que bouche puisse exprimer ce que ressent le cœur. C'est en réalité problème de la liaison entre le cœur et la bouche», a-t-il soutenu.

La famille est l'institution de base de toute société et les non- dans ce cas précis peuvent entraîner le blocage dans l' social...

Une information mal transmise aux lecteurs ou mal traitée occasionner des dérapages et dégâts dans la société. Il en est de d'une disposition de la loi conçue de manière approximative», a-t- relevé.

On enregistre des non dits dans les domaines ecclésiastique, juridique, médiatique»... .

«En s'adressant à son semblable, l'homme ne lui livre pas le fond son cœur. Mais ces non dits de sa pensée présentent des certains et bien sûr des points négatifs.

Son nouvel ouvrage intitulé « Les Non dits » a été porté sur les baptismaux le samedi 14 juillet 2018 à Africana Palace. Il y comme invités : les ministres kinois de la Culture, de la Publique, et Lita et Ruffin Bayambudila..

