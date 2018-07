document

Dans sa déclaration signée par 120 de ses membres, le Réseau de Journalistes et Communicateurs pour la Population et le Développement (RCP), Membre fondateur du Front Média Sida, Tuberculose et Paludisme, Membre du Réseau des Médias Africains de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (REMASTP), constate avec regret et grande indignation, que le Directeur Exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibe, est actuellement victime d'une forte campagne de déstabilisation autour des allégations sur le harcèlement sexuel mettant en cause son Adjoint.

L'enjeu crucial de cette forte campagne médiatique, portée par puissants médias internationaux, fait observer la déclaration, ne rien d'autre que la tête de Michel SIDIBE, tout en ternissant l' de l'ONUSIDA, pourtant cité au sein des Nations Unies comme étant modèle en matière de respect du Genre.

Dans sa plaidoirie, le RCP relève que ce dossier de sexuel dont le Directeur Exécutif adjoint de l'ONUSIDA, Luiz Loures, serait l'auteur - selon la supposée victime Mme Martina Bronstrom,

Conseillère à l'ONUSIDA - a été débattu à l'interne. Et la d'enquête des Nations Unies, mise en place pour faire toute la sur ce problème, n'a pas établi la culpabilité du Directeur Adjoint cette institution internationale. Mais, contre toute attente, le qui jusque-là se déroulait « dans la maison » a été transféré dans journaux comme lieu d'interaction et contre Michel Sidibé.

En tant qu'organisation des médias qui participe à la lutte contre Sida depuis plus d'une décennie en RDC, le RCP exprime son et ses inquiétudes à cause de cette pression psychologique sur Directeur Exécutif de l'ONUSIDA. Il reste Convaincu qu'une invisible a manipulé la dame et induit la presse internationale erreur.

Le RCP craint que les attaques dirigées contre Michel risquent de porter un coup sévère à la lutte contre le VIH/SIDA pays de la Région Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'à tous programmes bénéficiant des interventions et de l'appui de l'ONUSIDA Afrique. A cela s'ajoute le recul de la riposte au VIH/Sida en et principalement en RDC.

Pour rappel, Michel Sidibé a marqué des points dans d'initiatives porteuses.

A titre illustratif :

- Le Plan de rattrapage pour le traitement ARV en Afrique de l' et du Centre, une initiative lancée par l'ONUSIDA sous le de Michel Sidibé, a permis d'offrir le traitement ARV à 84. personnes nouvellement dépistées en 2017. Au total, 213.000 des ARV et 60% des femmes enceintes séropositive bénéficient de PTME alors qu'en 2010, la couverture était moins de 10%.

- La Société civile, appuyée par l'ONUSIDA et d'autres partenaires lutte contre le Sida, a joué un rôle actif dans la mise œuvre de Plan de rattrapage : en effet, grâce à la distribution des ARV (PODI) dans 7 Centres, plus de 10. 000 patients stables suivis par la société civile et bénéficient des soins différenciés.

- Les adolescents, les enfants et les populations clés ont de plus plus accès aux services de dépistage, de traitement du VIH grâce l'initiative « All In » lancée par l'OMS, l'ONUSIDA, sous leadership de Michel Sidibé, en 2015.

- L'ONUSIDA a apporté son appui financier et technique au (Mécanisme -pays de Coordination du Fonds Mondial) dans l' de la Note Conceptuelle Unique Tuberculose/VIH pour accéder financement de 374 millions de dollars américains du Fonds Mondial.

- L'ONUSIDA participe à la collecte des données stratégiques sur VIH/Sida en RDC.

Au niveau international :

- Sous l'impulsion de Michel Sidibé, l'ONUSIDA a mis sous plus de 17 millions des personnes à travers le monde en 2015, ce va au-delà de l'objectif de mettre 15 millions des personnes traitement en 2015 ;

- Au sein de l'ONUSIDA, il a facilité le développement du d'action Genre. Conséquence, l'ONUSIDA est le seul Programme Nations unies dont près de 54% de son personnel sont des femmes. un Communiqué de l'ONUSIDA datant de 05 Juin 2018, « en 2018, 48% Directeurs - pays de l'ONUSIDA sont des femmes, contre 23% en 2013 ».

De ce qui précède :

Le RCP dénonce la machination orchestrée contre le Directeur de l'ONUSIDA pour mettre fin à son mandat qui court encore. Il son soutien sans réserve au leadership actuel de l'ONUSIDA et le Secrétaire Général des Nations Unies pour le soutien renouvelé Michel Sidibé et demande au Président du Conseil de Coordination Programme de l'ONUSIDA de soutenir les actions entreprises par Directeur Exécutif de l'ONUSIDA dont la mise en œuvre du Plan en points contre le harcèlement sexuel à l'ONUSIDA ainsi que le d'Action pour l'égalité des sexes 2018-2023, adopté le 05 Juin 2018.

Le RCP demande, enfin, au Secrétaire Général des Nations Unies prendre en compte la déclaration que lui a adressée près de femmes (staffs de l'ONUSIDA), dans laquelle elles dénoncent récentes publications des articles dans les médias parlant d' culture sexiste au sein de l'ONUSIDA.