Maroc: La situation des femmes-mulets de Bab Sebta s'invite au Parlement

Le Maroc se félicite et se réjouit du consensus construit autour du Pacte mondial pour des migrations… Plus »

Cette mission de prospection, qui s'est déroulée du 11 au 13 juillet, a connu l'organisation mercredi d'une réunion à Tétouan avec les représentants des services extérieurs concernés par le sujet, en plus d'une visite au point de passage de Bab Sebta et a été marquée vendredi par une rencontre d'évaluation à Tanger.

Il a, dans ce sens, fait savoir que la mission entend connaître la situation des femmes porteuses de marchandises et les conditions humaines et sociales dans lesquelles elles travaillent, ainsi que son impact sur l'économie nationale et le volet social au niveau de la région et des habitants de manière générale, soulignant que les estimations révèlent la présence de «8.500 individus porteurs de marchandises, dont environ 3.000 femmes».

D'après Abdelouadoud Kharbouch, député à la Chambre des représentants, cette mission de prospection, dont il fait partie, «est constituée dans le cadre de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger, et est composée de représentants des différents groupes parlementaires».

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.