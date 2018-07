Afrique de l'Ouest: Force du G5 Sahel - Un général mauritanien prend le commandement de la force antidjihadiste

Le choix du général Ould Sidi à la tête de la force conjointe se justifie non pas seulement parce qu'il a été chef d'état-major adjoint mauritanien, mais aussi du fait qu'il a dirigé dans son pays les renseignements militaires, un domaine dans lequel la force du G5 Sahel montre de nombreuses carences, selon l'ONU et des experts.

Les pays membres du G5 (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) ont pris la décision de remplacer le général Didier Dacko et son adjoint burkinabè, le colonel-major Yaya Séré, lors d'un sommet de l'organisation régionale, tenu le 2 juillet à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine, mais ils s'étaient gardés de l'annoncer officiellement.

