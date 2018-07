Maroc: Le Festival international "Maroc des contes" envoûte le public de Rabat

La Chine invitée d'honneur de la 15ème édition

La 15ème édition du Festival international "Maroc des contes", qui se poursuit jusqu'au 13 juillet, continue à célébrer l'art des contes et à envoûter le public de Rabat et des environs. Cette édition, organisée par l'Association des rencontres éducatives et culturelles "Conte'Act" sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, est marquée par la participation de 30 pays africains, asiatiques et arabes, ainsi que de l'Amérique latine, de l'Europe et de la Scandinavie, avec la Chine comme invitée d'honneur. Le rendez-vous de cette année se distingue également par une programmation artistique riche en activités, réparties sur les villes de Rabat, Salé, Témara, Kénitra et Khemisset, à l'image d'une activité dans l'art "des contes", organisée lundi à l'hôpital d'enfants Ibn Sina en faveur des enfants pensionnaires de cet établissement.

Le festival s'est aussi distingué par une compétition du meilleur conteur, des représentations du patrimoine authentique des pays participants, une table ronde à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat abordant la thématique de "La forêt dans l'imaginaire populaire commun de l'humanité" et qui connaît la participation de chercheurs dans le patrimoine immatériel et un "café des contes sur la forêt", dans le but d'inventorier et de publier les contes sur la forêt.

En marge du festival, des ateliers pratiques, mettant en évidence le rôle du conte dans les arts dramatiques et plastiques, sont organisés en faveur des intéressés par cet art qui est devenu une tradition orale. Une exposition du patrimoine immatériel des pays participants est censée informer le public marocain des us et coutumes de ces pays et des œuvres artisanales en lien avec la vie et la culture forestières.

Les invités du festival auront rendez-vous avec une visite touristique des sites les plus célèbres de Rabat, ainsi qu'une visite au Mausolée Mohammed V et une promenade "de contes" sur les rives du fleuve Bouregreg qui permettra aux participants un voyage à travers l'univers des mythes et des merveilles.

Dans un discours prononcé en son nom à l'ouverture du festival, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a indiqué que cette édition serait une nouvelle étape pour s'ouvrir sur des peuples et des cultures universelles.

Le festival peut se targuer d'une expérience importante dans la célébration des contes et ce qui est en relation avec le patrimoine immatériel, a souligné le ministre, mettant l'accent sur la nécessité de mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture marocaine et de transmettre ce patrimoine oral aux générations futures.

Pour sa part, la directrice du festival et experte mondiale en patrimoine culturel immatériel, Najima Thay Thay Ghozali, a estimé que le festival célèbre cette année la forêt pour l'intérêt qu'elle revêt dans la vie humaine, notant que le conte est une composante essentielle du patrimoine immatériel de tous les pays, puisqu'il raconte des histoires d'héroïsme et du merveilleux rapportées par les voyageurs, les aventuriers et les explorateurs de tous les temps.

L'ouverture du festival a été marquée par une parade artistique, partant du Boulevard des consuls (Médina de Rabat) jusqu'à l'espace Oudayas et à laquelle ont pris part des groupes artistiques intéressés par les arts des contes au Maroc et dans des nombreux pays participants, dont la Chine, invitée d'honneur de cette édition.