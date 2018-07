Afrique du Nord: Le Maroc réitère sa position sur la présence du Polisario dans la zone tampon

L'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et le Service international des droits de l'Homme… Plus »

La résolution du Conseil de sécurité 2414 sur le Sahara marocain a présenté des éclaircissements fondamentaux, notamment par rapport au statut historique et juridique de l'est du dispositif de défense ainsi qu'aux provocations du Polisario. Le Conseil a affirmé que cette région, considérée comme zone tampon soumise aux accords de cessez-le-feu, ne doit pas abriter des activités civiles ou militaires.

Le Maroc réitère sa position «constante et claire» concernant tout agissement du front séparatiste du Polisario au niveau de la zone tampon, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.