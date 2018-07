Gabon: Serge Williams Akassaga Okinda, yeux dans les yeux avec les populations de Belle Vue 2 et Akébé

Dans le but d'éclairer la lanterne des populations sur les mesures d'assainissement des finances publiques prises récemment par le Gouvernement, Serge Williams AKASSAGA OKINDA s'entretenait ce Vendredi 13 Juillet 2018 avec les populations des quartiers Belle vue 2 et Akébé.

L'heure est à la communication à travers des échanges. L'occasion donc d'édifier le plus grand nombre sur les mesures d'austérité dont il est question. Une tâche à laquelle s'y colle parfaitement depuis peu, Serge Williams AKASSAGA.

En campagne d'explications des récentes mesures gouvernementale, Serge Williams AKASSAGA parcourt tout d'abord les quartiers du 3e arrondissement de la ville de Libreville. L'esplanade du complexe scolaire Jean Paul II, située au feu tricolore d'Akébé était le site retenu pour cette rencontre.

Dans un langage limpide, Serge Williams AKASSAGA OKINDA a expliqué aux populations de cette partie de la ville, le bien-fondé de ces mesures du Gouvernement. Tout en rappelant qu'elles ne concernent pas la totalité des fonctionnaires.

Les principaux points abordés, sont ; l'identification du salarié par son attestation de prise de service et de présence au poste, le retrait du bon de caisse, la revue à la baisse des salaires des fonctionnaires percevant plus de six cent mille franc cfa (600.000 FCFA).., tous ceux en dessous ne sont nullement concernés par ces décisions contrairement à la folle rumeur faisant état d'une baisse salariale en cascade de tous les fonctionnaires.

« Nous sommes en déséquilibre budgétaire, c'est à dire que le solde budgétaire est négatif, en dessous de zéro et ça nécessite désormais que des initiatives soient prises, que des mesures soient prises pour permettre un retour à l'équilibre de nos finances publiques. Face à cela le Gouvernement a pris des mesures qui n'ont jamais été prises auparavant, des mesures courageuses et cela doit être expliqué. J'ai donc réuni les populations pour leur dire que, ce que fait le Gouvernement n'est pas différent de ce qu'aurait fait maman ou papa dans une maison lorsqu'il n y'a plus rien à manger », a indiqué Serge Williams AKASSAGA OKINDA.

Il s'est également prononcé sur la montée au créneau ces derniers jours, de quelques acteurs politique contre lesdites mesures.

« J'ai pu écouter ici et là certains discours d'acteurs politiques qui sont clairement pour moi, des discours criminels. Parce que quand on a la masse salariale d'un pays qui atteint ce niveau aucun Gouvernement, je dis bien aucun Gouvernement, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, dans les procédures régaliennes à diriger des gens ne peut autoriser à recruter dans la fonction publique. Il faut orienter nos compatriotes vers l'initiative privée et ça marche », a conclu Serge Williams AKASSAGA OKINDA.