La fin d'un séjour studieux et fructueux. Après trois semaines d'activités, le séminaire de… Plus »

Le ministre en a profité pour investir Louis Kouassi Habonouan dans ses fonctions de vice-président de la zone centre. Se succédant au micro, Sidi Touré, Silué Kagnon Augustin, Louis Abonouan et Koné Largaton ont invité les militants à s'approprier le mouvement pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire.

Nous n'avons pas créé de parti politique, c'est un mouvement à l'intérieur du PDCIRDA qui chante les vertus d'Houphouët-Boigny et qui parle de l'idéologie houphouétiste", a-t-il clarifié avant de les qualifier " d'oiseaux de mauvais augure qui veulent voir se disloquer" la maison commune et les détourner de l'objectif qui est d'aller au RHDP, parti unifié. Il en a profité pour inviter les militants à se méfier de ses détracteurs.

La majorité de nos militants sont favorables au RHDP. Les sons de cloche qui sont donnés à notre chef sont différents de ce qui se passe. On a donc mis en place ce mouvement pour prouver le contraire et faire savoir au président Bédié qu'en réalité, c'est nous qui avons raison.

Au groupe scolaire Brobo qui a abrité la cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques a expliqué aux secrétaires généraux de section, aux présidents de comité de base, aux présidents des jeunes, aux présidentes des femmes du RHDP, aux chefs de la localité et aux populations venues nombreuses, les motivations de la création du mouvement « Sur les traces d'HouphouëtBoigny ».

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.