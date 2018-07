Burkina Faso: Vote de la diaspora en 2020 - Les burkinabè de l'extérieur ne veulent plus se laisser conter fleurette

Dans le manifeste du mouvement politique « C'est le moment », signé des représentants des Burkinabè vivant en Côte d'Ivoire, aux Etats-Unis d'Amérique et au Ghana, figurent le logo du mouvement, des données sur les Burkinabè vivant à l'étranger en général, les défis de leur vote et le procès-verbal de création du mouvement.

Au passage, il a déploré le fait que certaines OSC font la politique, au lieu de faire de la veille citoyenne. La particularité du mouvement, à son avis, c'est son autonomie. Et d'ajouter ceci : « Nous faisons rentrer 70 milliards de FCFA par an au pays. C'est parce que nous avons les moyens que nous envoyons un peu au pays ».

Dénommé « C'est le moment », le mouvement politique qui devrait unifier les Burkinabè de l'étranger, de l'avis des conférenciers, se veut un cadre d'expression de la diaspora burkinabè, un cadre de concertation, de décisions et de propositions, « pour réaffirmer sa force économique et construire sa force politique », en vue de sa participation aux échéances électorales futures, à entendre les conférenciers.

