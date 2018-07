Cote d'Ivoire: Assemblée générale constitutive du Rhdp unifié - Kandia Camara mobilise les femmes

La fin d'un séjour studieux et fructueux. Après trois semaines d'activités, le séminaire de… Plus »

« Tout le monde sait ce que la Côte d'Ivorie a gagné avec le RHDP : la paix, le progrès pour tous, le bien-être... Si nous les femmes voulons la paix, le bonheur de nos enfants, le progrès pour la Côte d'Ivoire, il y a une seule chose : aller au parti unifié », a-t-elle argué. Non sans rassurer que les femmes du PDCI seront bel et bien présentes.

« Le lundi prochain, il faut qu'on démontre que les femmes ont pris le devant du RHDP. Soyez nombreuses pour être témoins de cet événement comme en 1958 au stade Géo André », a-t-elle galvanisé. Et d'ajouter : « Nous sommes engagées dans le parti unifié. Nous voulons le parti unifié pour nos enfants et pour la Côte d'Ivoire.

Car, a souligné la N°2 du parti présidentiel, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est le seul gage de paix, de stabilité, de cohésion et de développement de la Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi, nos présidents ont décidé d'aller à l'unification du RHDP », a-t-elle expliqué. A cet effet, a poursuivi la ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, les leaders des partis membres du RHDP sont allés plus loin en signant l'accord politique portant création du parti unifié.

« Depuis 2005, les présidents des différents partis ont décidé de se mettre ensemble pour la paix et la stabilité », at-elle indiqué. Pour la secrétaire générale du parti logé à la rue Lepic, le moment est venu de formaliser cette alliance. « Après les fiançailles réussis, on va au mariage.

