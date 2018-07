Cote d'Ivoire: 7ème rapport - La Banque mondiale salue la robustesse de la croissance économique

La fin d'un séjour studieux et fructueux. Après trois semaines d'activités, le séminaire de… Plus »

Pour la Côte d'Ivoire, cela correspondrait à une perte de l'ordre de 380 à 770 milliards de francs CFA en 2040. « La lutte contre le changement climatique va requérir des décisions immédiates et doit devenir une priorité pour que le pays maintienne un rythme de croissance accéléré et soutenable dans la durée», note Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire.

Dans le contexte d'ajustement budgétaire prévu en 2018 et 2019, il est alors important, soutient le rapport, que le secteur privé reste dynamique et devienne le principal moteur de croissance.

Ajoutant qu'elle a aussi bénéficié d'une certaine accalmie après l'instabilité politique et sociale du premier semestre 2017 et des conditions plus favorables sur les marchés internationaux.

Intitulé « Pour que demain ne meure jamais : la Côte d'Ivoire face au changement climatique », le rapport souligne toutefois l'urgence d'accélérer ces efforts et de prendre des mesures supplémentaires pour éviter que les effets du changement climatique ne mettent en péril ces progrès économiques et ne fassent basculer des millions d'Ivoiriens dans la pauvreté.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.