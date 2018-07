Afrique: Twitter - Macky Sall 5éme président le plus suivi en Afrique subsaharienne

Suivi par 695 375 comptes, le président sénégalais Macky Sall est le cinquième président de l'Afrique subsaharienne le plus suivi sur Twitter. C'est ce qui ressort d'une étude portant sur le top 7 des chefs d'Etat les plus populaires sur Twitter de la région subsaharienne. L'étude Twifomacy du BCW 2018 a identifié 951 comptes Twitter - 372 comptes personnels et 579 comptes institutionnels - des chefs d'État et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères de 187 pays.

Le chef d'Etat le plus suivi sur Twitter, en Afrique subsaharienne, est le président kényan, Uhuru Kenyatta. C'est ce que révèle les données compilées par l'édition 2018 du rapport Twiplomacy produit par l'agence de communication Burson Cohn & Wolfe.Le président kényan, dépasse dans le top 3 des chefs d'Etats les plus suivis sur Twitter, en Afrique subsaharienne, son homologue rwandais Paul Kagame et le président nigérian Muhammadu Buhari.

Les gouvernements de six pays seulement, à savoir le Laos, la Mauritanie, le Nicaragua, la Corée du Nord, le Swaziland et le Turkménistan n'ont pas de présence officielle sur la plate-forme. Selon l'étude, indéniablement, sur le plan mondial, Donald Trump a eu le plus grand impact sur Twitter depuis son entrée en fonction le 20 janvier 2017. @realDonaldTrump est le leader mondial le plus suivi avec plus de 52 millions de followers. Il a récolté de loin le plus d'interactions au cours des 12 derniers mois, et ses tweets comptent en moyenne plus de 20 000 retweets.

Classement

Uhuru kenyatta (Kenya) : suivi par 3 173 394 comptes

Paul Kagame (Rwanda) : suivi par 1 809 866 comptes

Muhammadu Buhari (Nigeria) : suivi par 1 442 084 comptes

Yoweri Museveni (Ouganda) : suivi par 827 982 comptes

Macky Sall (Sénégal) : suivi par 695 375 comptes

Nana Akufo-Addo (Ghana) : suivi par 673 089 comptes

John Magufuli (Tanzanie) : suivi par 422 746 comptes