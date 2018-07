Burkina Faso: Victoire des bleus au mondial 2018 - Scènes de liesse à Ouaga

« On a une équipe formidable et un entraîneur hors pair. Cette équipe a été cohérente et solidaire. Bravo à eux », s'est félicité Adrien Bourgoin, un jeune étudiant français en vacance à Ouagadougou. Puis d'ajouter : «Je n'étais même pas né en 1998, jusqu'alors l'année de l'unique victoire des Bleus en Coupe du monde ».

« Enfin, la bande à Didier Deschamps nous redonne la joie de vivre, vingt ans après l'épopée glorieuse des Zidane et autres », s'écrie un supporteur, entre des « holà » et des applaudissements d'encouragement, pour les conducteurs de motos.

A Somgandé, une foule en liesse s'est déversée dans les principales artères de la ville, après le coup de sifflet final. Hommes, femmes, jeunes et enfants, sifflets à la bouche et drapeaux aux couleurs de la France en main, ont déambulé dans les rues, chantant à la gloire des joueurs de l'équipe de France. A la ZAD, en surnombre sur des motos ou dans des tricycles, les supporteurs de l'équipe de France ont manifesté leur joie à travers des cascades ou autres queues de poisson.

