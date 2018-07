Angola: Le gouvernement organise une conférence internationale sur l'écotourisme

L'événement rassemblera, entre autres, des hommes d'affaires, des représentants du gouvernement, des représentants des ambassades d'Espagne et d'Inde et des invités de divers pays.

Les hôtels et les unités similaires, ainsi que les sites touristiques de la province, en particulier les pierres noires de Pungo-Andongo, les rapides de la rivière Kwanza et les chutes de Calandula, où se déroulera la conférence.

Le directeur du bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Fernandes Cristóvão, a déclaré que la province aura des gains importants avec la réalisation de l'événement, car, en plus de la divulgation des différentes espèces d'oiseaux, les potentialités locales seront élargies pour attirer des investissements privés nationaux et internationaux.

« Nous avons l'intention de promouvoir le tourisme parce que la province de Malanje dispose du principal capital touristique du pays, en particulier dans le domaine de l'écotourisme», a fait savoir le vice-gouverneur pour le secteur politique, économique et social et coordonnateur-adjoint du comité d'organisation, Domingos Eduardo.

Pour le succès de la réunion, qui ne durera qu'une journée, le gouvernement provincial compte sur la collaboration des ministères du Tourisme et de l'Environnement, de la société civile et des experts de l'écotourisme.

Promue par le gouvernement local, la conférence a pour thème "Les oiseaux d'Angola, la biodiversité et l'écotourisme", et se déroulera dans le cadre du tourisme ornithologique qui est mené en Angola par des ornithologues internationaux de différentes nationalités.

Malanje — Une conférence internationale sur l'écotourisme et l'information sur l'environnement local aura lieu vendredi (20 juillet) à Malanje, afin d'aborder et de diffuser le potentiel touristique de la province.

