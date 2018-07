La fin d'un séjour studieux et fructueux. Après trois semaines d'activités, le séminaire de formation à l'intention des personnels des médias de Côte d'Ivoire a pris fin, mardi dernier, dans l'Institut de formation et de recherches de l'administration d'Etat, de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine, à Beijing.

Vice-président de cet institut, M. Ji Shouli s'est réjoui de la bonne tenue de ce séminaire. « Durant ces 21 jours de voyage (en Chine), nous avons senti que votre délégation est vraiment professionnelle et dynamique. Vous avez toujours participé activement aux conférences organisées.

Vous avez aussi bien réfléchi aux idées de coopération entre des médias chinois et ivoiriens. Nous allons rédiger un rapport dans lequel seront recensées les différentes suggestions», a-t-il indiqué.

Puis, M. Ji Shouli a promis un développement accru de la coopération médiatique sino-ivoirienne afin d'entrer dans une nouvelle ère dès 2018. « A partir d'aujourd'hui (ndlr, mardi 10 juillet), vous avez en Chine un groupe d'amis sincères. Un proverbe chinois dit que quand on a un bon ami, il est proche même s'il est loin », a-t-il conclu.

A sa suite, M. Jules Rodolphe Kouadjio, inspecteur général au ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, chef de la délégation ivoirienne, a dit, au nom du ministre Bruno Koné, les remerciements du gouvernement ivoirien à son homologue chinois ainsi qu'à l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire pour leur sollicitude à l'occasion de ce séminaire.

« La Chine reste un modèle pour un jeune pays comme le nôtre qui aspire au développement. Nous sommes tous des ambassadeurs de la Chine », a-t-il ajouté.

Ensuite, M. Kouadjo a rendu un vibrant hommage au responsable de la formation internationale de cet institut, Zhixing Ziang dit François, qui a servi à la fois de guide et d'encadreur pour les participants, pour « son efficacité », « sa discipline » et « son amour pour le travail bien fait».

«A travers François, nous voyons cette Chine travailleuse, joyeuse et rigoureuse», a insisté Jules Rodolphe Kouadjo, avant de clore son propos par une formule qui en dit long sur la forte relation sino-ivoirienne : « La Chine aime la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire aime la Chine ».

Après quoi, les participants ont reçu chacun un certificat sanctionnant cette formation et un présent offert par leurs hôtes chinois. Quelques instants plus tôt, les apprenants, repartis en quatre groupes, avaient présenté, tour à tour, leurs travaux articulés autour de deux thèmes : «La coopération médiatique entre la Côte d'Ivoire et la Chine (l'expérience et des suggestions)» et « La Chine dans nos yeux».

Ainsi, ils ont ébauché plusieurs pistes de coopération médiatique entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Entre conférences, visites des médias chinois (Radio Chine Internationale, CNTV, CCTV+, la télévision et le quotidien de la province du Henan) et des sites touristiques de la Chine (la base de production cinématographie de Hairou, la Grande Muraille de Chine, la Cité Interdite, le Temple de Shaolin dans la province du Henan), ce voyage d'études a permis donc à ces personnels des médias ivoiriens de s'imprégner de l'univers des médias chinois, tout en découvrant la culture chinoise riche de 5000 ans de civilisations.