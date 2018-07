Algérie: Betis Seville - Aïssa Mandi n'a aucune envie de partir

Alors que Kylian Mbappé et la France affrontent la Croatie ce dimanche en finale du Mondial 2018, Didier Drogba,… Plus »

«Ma première année aura été difficile. Les gens voient et jugent ce qui se passe sur le terrain mais il y a aussi d'autres choses qui se passent à l'extérieur et qui influent parfois négativement sur le rendement d'un joueur sur le terrain. La chose la plus difficile était de s'éloigner de la famille. Ma femme est arrivée enceinte et j'étais aussi très inquiet pour elle. Maintenant, c'est plus facile car ma fille est déjà grande (rires) », a-t-il confié.

«Je n'ai aucune envie de partir, je veux rester et montrer tout ce que je peux donner et faire encore ici au Betis Séville », a-t-il confié dans une interview accordée au site officiel de son club.

