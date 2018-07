Congo-Kinshasa: Congrès du MLC - Bazaïba annonce - Jean-Pierre Bemba, candidat président !

Fustigeant les politiques de la RDC, E. BAZAIBA a peint un tableau sombre de la diplomatie Congolaise. Celle-ci perd en crédibilité sur tous les plans. Classé dernier Etat avec l'indice du développement humain par PNUD. Avec les dimensions d'un sous-continent, la RDC est un paradis. La non-implication du gouvernement dans la gestion du Bassin du fleuve Congo et ses différentes ressources, assure le chômage au pays. Eu égard à cela, la nécessité pour le MLC d'élaborer un programme porteur des solutions idoines aux besoins des congolais afin de remédier à cette misère légendaire. Le Parti pose J-P BEMBA, candidat à la présidentielle. Toutefois, le Parti soutient l'idée d'une cohésion des forces politiques de l'opposition. Il communie à l'unité d'action de l'opposition, car le combat de l'alternance est l'affaire de tous, a conclu la S.G. Ce congrès a connu la présence des leaders de l'opposition tels que Félix Antoine Tshisekedi, Adam Bombole Intole et tant d'autres.

Au cours de son congrès entamé hier dont la clôture interviendra aujourd'hui, la Secrétaire générale du parti, Madame Eve Bazaïba a d'entrée de jeu salué la libération de l'autorité morale, acquitté le 8 juin dernier par la CPI quant au chef d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses éléments jadis dépêchés en RCA. Seul le procès sur la subordination des témoins pèse en sa défaveur jusque-là. Quoiqu'il en soit, elle a clamé haut et fort que le Chairman est candidat à la présidentielle 2018.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.