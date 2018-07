Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Noël Tshiani tâte le terrain à Kinshasa !

Dr Noël K. Tshiani n'est pas allé par le dos de la cuillère. A son arrivée à Kinshasa, le 15 Juillet 2018, ce Candidat à la présidence de la République Démocratique du Congo, a déclaré qu'il mènera une campagne moderne qui se focalisera sur les idées et la vision de développement du pays.

Car, les congolais ont droit aux solutions durables à leurs problèmes pour espérer avoir une vie meilleure.

A ceux qui disaient que Noël Tshiani fait le tour du monde sans venir en RDC, le banquier international: "Me voici en RDC, prêt à battre campagne, à gagner lors des élections du 23 décembre et à diriger notre pays autrement pour permettre aux Congolais et aux Congolaises de sortir de la misère et de la pauvreté, d'avoir du travail et de vivre mieux".

Noël Tshiani est né le 25 décembre 1957 à Ngandanjika dans le Grand Kasaï. Il est bardé des diplômes obtenus dans des universités prestigieuses en Belgique, en France et aux Etats Unis d'Amérique. Il est Docteur en Sciences Economiques de l'Université de Paris IX Dauphine à Paris et a suivi avec succès le programme de formation des managers à Harvard University dans le Massachussetts aux Etats Unis d'Amérique.

Tshiani a passé une expérience professionnelle solide de 36 ans acquise dans les banques commerciales, d'investissements et de développement à New York et à Washington. Il est un homme nouveau sur la scène politique congolaise car n'ayant jamais fait de la politique avant. Il est perçu comme un candidat de rupture et du changement qui transformerait la RDC profondément tant au niveau de la gouvernance, des méthodes de gestion du pays que des rapports entre les gouvernants et les gouvernés.

Spécialiste du développement, Noël Tshiani a aidé plusieurs pays à concevoir et mettre en œuvre des programmes qui leur ont permis de passer du groupe des pays très pauvres à celui des pays à revenu intermédiaire. Quelques pays africains tels que les Îles du Cap Vert, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et l'Angola ont bénéficié de l'expertise du Congolais Noël Tshiani.

Mais, son travail s'est étendu également sur les cinq continents où il a travaillé sur 85 pays en Afrique, en Asie, en Europe Occidentale et de l'Est, dans les Caraïbes et en Amérique Latine.

Il est admis que ce spécialiste du développement mettrait l'accent sur le développement accéléré de la RDC qu'il envisage faire sortir de la pauvreté et de la misère pour en faire, un pays à revenu intermédiaire en l'espace de quinze ans.

Tshiani est l'auteur d'une vision de développement dénommée "Le Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction de la RDC". La mise en œuvre de cette vision nécessitera la mobilisation de $800 milliards sur 15 ans pour transformer profondément la façon dont la RDC fonctionne et en faire un pays à revenu intermédiaire avec un PIB par habitant de $15.000.

Le plan envisage la possibilité de créer le plein emploi, c'est-à-dire, créer du travail pour tous les congolais et toutes les congolaises. Ayant fait passer les Îles du Cap Vert sans ressources naturelles d'un PIB par habitant de $170 à $4.500 en 20 ans, Dr Noël Tshiani est confiant que sous sa présidence de la RDC, le pays de Patrice Lumumba sera radicalement transformé avec des réformes structurelles dans tous les secteurs.

L'économiste international a publié cinq livres : La Force du Changement; Aux grands maux, les grands remèdes: Un Plan Marshall pour la RDC; la bataille pour une monnaie nationale crédible; building crédible central banks; et vision pour une monnaie forte.

Et sa thèse de doctorat a porté sur «l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire: application à la République Démocratique du Congo». Fort de cette éducation de haut niveau et d'une expérience professionnelle de premier plan, le banquier a écrit de sa propre main: Le Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction de la RDC qui reste à ce jour, la seule vision rationnelle de développement présentée par un candidat à la présidence de la RDC.

Le Plan Marshall de Noël Tshiani pour la RDC ne laisse pas indifférents, les grandes personnalités et les pays amis de la RDC. Abdoul Diouf, Ancien Président du Sénégal, François Hollande, Ancien Président Français, Thabo Mbeki, Ancien Président Sud-Africain, Joyce Banda, Ancien Président du Malawi, Abdoulaye Wade, Ancien Président du Sénégal et Ellen Sirleaf Johnson du Libéra ont vanté les mérites de la vision de développement proposée qu'ils qualifient, du reste, de réaliste et faisable.

Les milieux politiques et d'affaires de plusieurs pays reconnaissent l'originalité de la vision de développement proposée par Dr Noël Tshiani pour la RDC. Les Etats Unis d'Amérique, le Canada, L'indonésien, la Chine, le Japon, la Principauté de Monaco, la France, l'Angola et l'Afrique du Sud ont tous salué, presqu'unanimement, cette vision qui arrive à point nommé pour palier l'insuffisance dont la RDC a souffert, depuis des lustres jusqu'à présent.

Auteur de sa vision qu'il maîtrise parfaitement, Dr Noël Tshiani est prêt à l'expliquer sans intermédiaire à la population congolaise. Et il est prêt à répondre à toutes les questions, lors d'une série de présentations de son Plan Marshall pour la Reconstruction de la RDC qu'il compte réaliser, dans les prochains jours, à travers tout le pays. Ambition légitime, certes. Ce plan l'est, à juste titre. Car, pour lui, c'est pour les Congolais que cette vision a été rédigée. Aux congolais donc, de s'en approprier !

Dans cette course à la présidentielle 2018 où le peuple congolais aspire au changement, Dr Noël Tshiani offre au pays et aux congolais, l'opportunité de tourner la page de la corruption, de la mauvaise gouvernance, des rebellions meurtrières, des massacres d'innocents et de la prédation des ressources naturelles. Il promet de diriger la RDC autrement.