Congo-Kinshasa: Nouvelle série de nominations - FARDC - Kabila nomme, retraite et permute !

Bien, selon des commentaires des citoyens lambda, tels qu'ils ont recueillis, ces nominations, à elles toutes seules, constituent une force de dissuasion, au regard la trempe des personnalités élevées à des postes de responsabilité, alors que certaines d'elles, sont soit citées par le Trésor Américain dans le cadre ce qu'on a appelle communément "sanctions ciblées", soit qu'elles font partie de la caste ces hauts officiers accusés dans les rapports des Nations Unies, pour leur implication présumée dans le trafic illicite et exploitation illégale des ressources naturelles de la RD. Congo. Et, ce n'est pas tout.

Ainsi, à quelques jours du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre 2018 et, surtout, dans un environnement politique caractérisé par des menaces de tous ordres, y compris l'ultimatum du CLC dont l'expiration est fixée au 8 août prochain, cette nouvelle série de nominations est-elle perçue comme un signe avant-coureur de la hargne avec laquelle le Chef de l'Etat tient au respect, à la fois, de la souveraineté du pays qui, normalement, transite par l'intégrité du territoire et l'intangibilité des frontières.

Célestin Mbala devient le Chef d'Eta-Major des Fardc. Il remplace ainsi Didier Etumba qui, lui, devient le Conseiller Militaire du Chef de l'Etat. Amisi mieux connu sous l'appellation de Tango Four est nommé Chef d'Etat-Major Adjoint en charge des Opérations et Renseignements.

