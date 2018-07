Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 973 dossiers de candidature à la députation provinciale réceptionnés dans les BRTC

Après cet exercice, les artistes comédiens ont déclaré que la machine à voter était un outil rapide et économique avant d'ajouter qu'Ils se sont engagés à la promouvoir la machine à travers leurs sketches et théâtres.

L'objectif selon des sources proches de ce parti de la majorité présidentielle est de rafler tous les sièges, non seulement à Bukavu et Walungu mais dans toutes les autres circonscriptions électorales de la province.

Plusieurs ténors du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) sont en lice pour la course à la députation provinciale au Sud-kivu, dans la ville de Bukavu et le territoire de walungu, remarque l'ACP.

Le Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI au Sud-Kivu, Maheshe Bisimwa Gaudens, dit avoir réceptionné dans les neuf Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures en province 973 dossiers dont 892 pour les hommes et 81 pour les femmes, tous candidats députés provinciaux.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.