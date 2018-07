Afrique: Commerce africain - Afreximbank lance une plateforme de données pour accroître les échanges

D'après Oramah, Afreximbank a dirigé la création de cette plateforme sur la clientèle qui permettra également aux établissements financiers et aux sociétés d'Afrique de répondre aux attentes des clients et des partenaires commerciaux tout en assurant une bonne conformité réglementaire.

En fournissant des informations complètes, elle mettra fin à l'évaluation subjective des clients et éliminera l'idée souvent « injuste » qu'il est risqué de faire des affaires avec des entreprises africaines. Mansa permettra également de mieux connaître le climat des affaires dans un pays et donnera des informations sur des services associés sur le continent.

Le président d'Afreximbank, Dr. Benedict Oramah, explique que cette nouvelle plateforme est le prolongement naturel de la mission d'Afreximbank « de développer et diversifier le commerce africain ». Selon lui, Mansa stimulera le commerce africain en permettant de faire des vérifications sur le client tout en réduisant la charge opérationnelle et les coûts de mise en conformité.

L'objectif de cet outil innovant est d'accroître le volume du commerce au sein de l'Afrique et de limiter les risques liés à la conformité, en renforçant les liens entre les banques et entreprises hors d'Afrique souhaitant faire des affaires avec les banques et entreprises africaines.

En effet, la plateforme tire son nom de Mansa Musa, puissant dirigeant de l'empire du Mali au 14ème siècle, qui a donné plus de place à l'Afrique dans le monde et a développé le commerce dans le continent en faisant de Tombouctou le centre des affaires.

