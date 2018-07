Congo-Kinshasa: Affaires étrangères - L'administration dotée des jeeps neuves

Il a invité les autorités à continuer à déployer les mêmes pour les «chantiers» restants, à savoir la mécanisation des unités, le payement des loyers et des ambassades congolaises ; etc. Il a terminé son adresse en invitant les bénéficiaires garder précieusement en faire bon usage.

Une seule prise de parole est à signaler. C'est celle président de la délégation syndicale du ministère des Etrangères Teddy Katembo a, dans son adresse, remercié les pour cette dotation du charroi automobile, et, indiqué que, dans premier temps, ce charroi sera complété par trois bus commis transport du personnel. Il a souligné que ce geste montre détermination du ministre She Okitundu de redorer l'image ministère qui est le miroir de la République Démocratique du Congo.

