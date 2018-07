Congo-Kinshasa: «Manifeste» des universitaires congolais contre le 3me mandat de Kabila

Dans un document daté du 14 juillet 2018 et intitulé « Manifeste universitaires congolais au sujet d'un 3me mandat constitutionnel en République Démocratique du Congo », intellectuels congolais parmi lesquels des professeurs d'université,

NOUS,

Universitaires congolais,

Constatant le dessein de certains compatriotes d'opérer un coup d' Etat constitutionnel par des campagnes de propagande, d'achat consciences, de cultes de personnalité, et surtout par des prises position politiciennes fondées sur des impératifs du ventre enrobées dans une pseudo-scientificité faisant parfois recours à jurisprudences étrangères, du reste malheureuses, pour justifier injustifiable troisième mandat présidentiel ;

Mus par la volonté de contribuer à sauver la Nation en péril et défendre la Constitution de la République contre l'obsession confiscation atavique du pouvoir, des arguties et élucubrations d' clique de personnes œuvrant pour la constitutionnalisation inconstitutionnalités et des tripatouillages des textes afin de leurs intérêts partisans et égoïstes au détriment de ceux l'ensemble de notre peuple;

Rappelant que l'une des causes fondamentales de la récurrence crises politiques en République Démocratique du Congo est la crise la légitimité des institutions et de leurs animateurs et l'obstination du régime actuel à s'accrocher au pouvoir par toutes voies a eu pour conséquence de replonger le pays dans cette crise légitimité, très préjudiciable, par ailleurs, à la stabilité et l'émergence économique du pays ;

Notant que la Constitution stipule que le Président de la est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois et le nombre et la durée de mandats présidentiels ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle ;

Rappelant que, sous les bons offices de la Conférence nationale du Congo (CENCO), les délégués dûment mandatés de Majorité présidentielle, de l'Opposition politique et de la civile avaient signé un Accord global et inclusif le 31 décembre en vue de la restauration de l'ordre constitutionnel et par la décrispation du climat politique et l'organisation élections paisibles, libres et transparentes excluant le Joseph Kabila dont le second et dernier mandat présidentiel expiré ;

Déterminés à défendre par tous les moyens de droit la suprématie de Constitution et de bâtir au cœur de l'Afrique un Etat de véritablement démocratique après plusieurs décennies de autoritaire ;

Déclarons ce qui suit:

La Constitution avait été adoptée à plus de 80% de voix par populaire organisé du 18 au 19 décembre 2005 et promulguée par Président de la République en date du 18 février 2006 est la suprême de la République. Elle en est le pacte fondateur et la de légitimité de toutes les institutions. En tant que telle, elle SACREE et son respect s'impose à tous les Congolais;

L'obligation de protéger et de défendre la Constitution s'impose premier lieu au Président de la République qui, avant d'entrer fonction, avait juré solennellement de l'observer et de la défendre, devant Dieu et la Nation. Le non-respect du serment constitue une infraction imprescriptible de haute trahison contre Nation et l'Etat.

La Cour constitutionnelle comme gardienne de la Constitution en toute indépendance, sans favoritisme, peur ni préjudice, jouer son rôle de rempart contre les coups d'Etat constitutionnels sanctionnant les excès du pouvoir législatif ou exécutif. Elle s'affranchir du monde politique car elle a un devoir d' envers ceux qui interviennent dans le processus de nomination de membres. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et n'est qu'envers le peuple au nom duquel la justice est rendue.

Tout Congolais a le devoir sacré de faire échec à tout individu groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l' en violation des dispositions de la Constitution, que le inconstitutionnel de ce pouvoir soit le Président de la République, Gouvernement, le Parlement, la Cour constitutionnelle, la électorale nationale indépendante (CENI) ou toute autre institution la République;

Bien plus qu'une compilation des normes, la Constitution n'importe quelle loi a une âme et un esprit. Afin de répondre préoccupations majeures qui président à l'organisation institutions de la République d'assurer le fonctionnement des institutions de l'Etat, d'éviter les conflits, d'instaurer un de droit, de contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, de lutter contre l'impunité d'assurer l'alternance démocratique, le peuple congolais notamment résolu que le mandat du Président de la République ne renouvelable qu'une seule fois et que le nombre et la durée mandats du Président de la République ne puisse faire l'objet d' aucune révision constitutionnelle. Aucune théorie constitutionnelle saurait valablement être évoquée pour justifier un troisième présidentiel.

La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 n'avait en affecté l'intangibilité du principe du nombre et de la durée mandatsqui ne pouvait faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Toute justification d'un troisième mandat présidentiel une flagrante fraude à la Constitution qu'aucune théorie de constitutionnelle ou de science politique ne saurait justifier. serait également politiquement et moralement injustifiable dans mesure où le Président Joseph Kabila avait lui-même reconnu être arrivé à la fin de son deuxième et dernier mandat s'était engagé à ne plus se représenter à travers l'Accord global inclusif du 31 décembre 2016 et l'Arrangement particulier signés ses délégués de la Majorité présidentielle.

Nous condamnons l'implication de certains intellectuels pratiquant science et une politique du ventre qui ne lésinent pas sur les dans la construction des théories hérétiques visant la de l'autoritarisme et qui sont devenus de simples thuriféraires tambourinaires du pouvoir.En tant que lumière de la société, première mission est plutôt de mettre notre intelligence au service la Nation afin de l'éclairer dans sa marche vers la construction d' Nation prospère au cœur de l'Afrique. Notre savoir ne saurait être mis au service de l'arbitraire, des injustices ou autoritarismes ou devenir un instrument pour justifier l' dans notre société.

Constatant, par ailleurs, que la crise que traverse actuellement pays ne peut prendre fin qu'à travers la tenue des élections libres transparentes auxquelles le Président actuel, empêché par dispositions constitutionnelles.

Les dirigeants de la CENI qui est responsable de l'organisation de élections devraient comprendre qu'ils engageraient responsabilités individuelles et collectives au cas où failliraient à leur mission constitutionnelle en renonçant à indépendancepour servir les intérêts d'un groupe de personnes, d' parti politique, d'un regroupement de partis politique ou propres intérêts par la préparation des fraudes électorales au du régime.

Il ne saurait y avoir des élections paisibles, crédibles, libres transparentes sur base d'un fichier électoral corrompu gonflé dessein de près de 10 millions d'électeurs ni des machines à voter prévues par la loi électorale ni par la CENI dans ses prévisions et commandées en violation de la loi et suivant procédures qui défient toute transparence. La non-organisation élections libres, crédibles et transparentes consacre l'échec toutes les institutions déjà illégales et illégitimes pour ouvrir voie à une transition citoyenne.

Science sans conscience étant la ruine de l'âme, Nous invitons les universitaires et d'autres intellectuels ainsi que l'ensemble notre peuple à la conscience citoyenne et patriotique, à l'unité et l'engagement dans la restauration de l'ordre constitutionnel dépend la vie et la survie de la Nation congolaise actuellement péril en recourant à l'application de l'article 64 de la pour sauver la République.

Vive la Constitution du 18 février 2006,

Vive le Peuple Congolais,

Vive la République Démocratique du Congo !

Kinshasa, 14 juillet LES INTERVENANTS ET SIGNATAIRES:

1. Prof. Ntumba 2. Prof. 3. Prof. André Mbata M.

4. Me Georges 5. Me Kabengele 6. Prof. Tasoki 7. Prof. Dr Buava-Bu- 8. Tshibuabua 9. Ekoto 10. Mukanya 11. CT Mende 12. Tudieshe 13. Diyoka 14.Urbain-Daniel 15. Emile Muadimanga 16. Mobonga Lobo 17. Bampende Banakayi Marie- 18. Bongonda Lotumbwa 19. Essimbo Minela Marie- 20. Liyongo Empengele 21. Bieye 22. Tshibuika Kabengele 23. Nzunguma Telo 24. Me Bakusanga Mutombo 25. Mme Milolo Ntumba 26. Moustapha 27. Bugandwa Zigabe 28. Mavungu Kiuka Jacob 29. Kandu 30. Mputu Mansoni 31. Ndumba Belebele 32. Liabembi Kabamba 33. Kabuya 34. Kabanda 35. Mangola Boloko 36. Muke Sipi 37. Ben 38. Masumu Pasula 39. Kevin 40. Tshiabembi 41. Saint Paul 42. Ciamba 43. Tshingombe 44. Onokoko 45. Bapingi Mbayi 46. Olivier 47. Elie 48. Elino 49. Nera Kanyinda Ka- 50. Charles Tshungu 51. Fataki 52. Sefu Kamandji 53. Peter Tshimbalanga 54. André 55. Nyembo Ya 56. Uyirwoth 57. Nkungi Ikalulu 58. Ngwabika Manunga 59. Tshishimbi 60. Ngolo Mulenda 61. Muyaya Kipulu Baya 62. Mungele Diego Dieu 63. Lutumndula Okadi 64. Shako Emambulu 65. Mulumba Kongolo 66. Sanama Kobo 67. Masengu 68. Massampala 69. Kalala Kipoy 70. Marie Floxine 71. Mbiya Kapuadi 72. Tsikuna Mambo 73. Tshombe Mande 74. Kutalana Makuku 75. Benjamin 76. Nkiere Biaba 77. Kateba Manicks 78. Nsiku Ngabo 79. Junior Mubiayi Eccha- 80. Me Beaupol 81. Mabuaka Mike 82. Mathongo 83. Kiedi Maba Jules 84. Madjaliwa Ilmani 85. Mukalengi Malenga 86. Paul Nkunayabo 87. Badimanye 88. Omonomde Onatoto 89. Kayembe Lumbala 90. Nzanzu Mohindo 91. Nkama Ipeyembi 92. Malenga Kwete 93. Kalombo Kalombo Eric 94. Waditela Swana 95. Nlanso Ntelo 96. Bokele 97. Ongele Ahoka 98. Ndaya Kalonji 99. Mayikisa Ndiatu 100. Mukendi Kalala J. 101. Kakule Samon 102. Kampalu Malu 103. Mukeba Mpunga 104. Tukeba Kongo 105. Mukidi Mona 106. Tshisumba Kapinga Marie- 107. Kevin Mavila/Eccha- 108. Modeste Tshibim 109. Victor 110. Thoms 111. Tshimpaka Mulenda 112. Mwamba Sesi 113. Kalombo Beya 114. Tongil Ayati 115. Maweja Tshimbalanga 116. Rigo Ntambwe Kinzy